Matera, ingaggiato il centrocampista offensivo italo-belga Tomaselli

Il Matera ha annunciato ufficialmente l’acquisizione del centrocampista offensivo Pietro Tomaselli. Nato il 17 novembre 2004, Tomaselli è un giocatore italo-belga che ha iniziato il suo percorso nelle giovanili della Roma, proseguendo poi alla SPAL. Dopo l’esperienza in Italia, il giovane talento ha deciso di misurarsi in ambito internazionale trasferendosi in Spagna, al Coruxo FC, dove ha maturato una significativa esperienza in contesti europei.

Dotato di estro, abilità nel dribbling e visione offensiva, Tomaselli è già a disposizione dell’allenatore Torrisi e si prepara a dare un contributo importante alla squadra biancoazzurra.

