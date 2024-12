Matera, Torrisi: “Rischiato di vincere. Fatto grandi cose in due mesi”

“Del risultato sono contento a metà. Però, se in un ambiente del genere dopo aver trovato il 2-2, non abbiamo fatto barricate ma rischiato in due occasioni il gol della vittoria la dice lunga sulla mentalità della mia squadra. E alla fine, portiamo a casa un punto più che meritato”. Sono le parole del tecnico Alfio Torrisi dopo il pareggio contro la Nocerina di questo pomeriggio.

Sulla partita: “Nel primo tempo, per 20 minuti abbiamo perso le distanze, cose che non era mai successo nella mia gestione. Però, c’è da dire che la Nocerina non ci ha impensierito. Nonostante ciò, abbiamo avuto un buon approccio. Abbiamo avuto diverse occasioni, colpendo anche un palo. Purtroppo, quando siamo andati sotto abbiamo perso le distanze. Però, abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo. Abbiamo ripreso la partita con merito e nel nostro miglior momento siamo andati nuovamente sotto ma l’abbiamo ripresa e sfiorato la vittoria”.

Sul primo bilancio: “Dobbiamo continuare su questa strada, restando in partita come abbiamo fatto oggi. Devo dire che abbiamo tutto per dire la nostra e giocarcela con tutti. Continuiamo questo percorso di crescita, consapevoli che c’è tanto da migliorare. In questi due mesi abbiamo fatto grandi cose”.

Sui tifosi: “Oggi, era tutto tranne che una partita di Serie D. Le due tifoserie hanno dimostrato che si può giocare a porte aperte. Noi abbiamo fatto un regalo in parte ai nostri tifosi perché potevamo anche vincerla. Però, credo che possano essere orgogliosi di questa squadra”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author