Matera, Torrisi: “Domani comincia un periodo importante per noi”

“Più che tornare la secondo tempo di Andria, dobbiamo fare un bel passo indietro e tornare ai match contro Nardò, Nocerina e Ugento. Dobbiamo ritornare a fare prestazioni importanti che ci hanno sempre portato a fare risultato”. Sono le parole del tecnico Alfio Torrisi alla vigilia della sfida dei biancoazzurri che affronteranno contro il Manfredonia domani pomeriggio al XXI Settembre.

Sui singoli: “Casiello è uno dei cursori più forti di fascia che ci sono in questo campionato. È un giocatore che ha voglia e fame. È forte nei duelli: c’è davvero poco da dire. Napolitano penso che abbia capito cosa voglio da lui. Perché volevo vederlo in una posizione diversa rispetto al primo periodo. Ovviamente, il 4-2-3-1 apre più spazio anche a lui. Poi, tutto dipenderà dal discorso degli under. Perché se decidiamo di giocare con quattro over davanti, necessariamente devo schierare il terzino under”.

Sul Manfredonia: “Le insidie sono sempre quelle di una partita del Girone H. Di fronte ci troveremo una squadra che ha già dimostrato di poter fermare squadre come Martina e Virtus Francavilla. Per questo si tratta di un match nel quale non dobbiamo sbagliare l’approccio. Per noi è fondamentale trovare la vittoria, anche in maniera sporca”.

Sul girone di ritorno: “Sono tre partite che hanno una storia diversa. A Francavilla in Sinni abbiamo sbagliato anche se il risultato è stato troppo rotondo. Quella contro il Nardò la reputo una vittoria, anche se il risultato ha detto altro. Abbiamo dominato in tutto e in largo. Purtroppo non siamo stati fortunati nel vincerla. Abbiamo avuto alcune criticità e sono felice delle risposte avute. Domenica ad Andria non abbiamo fatto un buon primo tempo. Nella ripresa, abbiamo fatto bene dimostrando che potevamo giocarcela contro tutti. Però, dobbiamo capire che quando non si riesce a vincere non bisogna perdere”.

Sulla corsa play off: “Credo che non l’abbiamo mai persa di vista. Siamo in tane squadre in quella zona, tutte racchiuse in pochi punti. Dobbiamo pensare partita per partita. Adesso testa al Manfredonia, perché le altre diventeranno importanti se facciamo bene domani. Ho detto alla squadra che abbiamo davanti un periodo importante e che tra un mese potremo capire a cosa poter ambire”.

