Matera, ripuliti dalle scritte i marmi di piazza San Francesco

MATERA – L’Amministrazione comunale di Matera, su input del sindaco Domenico Bennardi e dell’assessore all’Igiene urbana Massimiliano Amenta, ha fatto ripulire le scritte che imbrattavano i marmi della centralissima piazza San Francesco, per restituire decoro al salotto urbano. «Questi interventi -spiegano Bennardi e Amenta- generano un costo per il Comune, quindi per tutti i cittadini. La custodia degli spazi comuni, non può essere solo uno slogan da sbandierare, ma deve divenire un patto concreto tra ente locale e cittadino, per migliorare il decoro urbano. Non è pensabile trasformare la città in un luogo pieno di telecamere -rimarcano gli amministratori- perché oltre a comportare un costo per tutti, non rappresenta uno strumento utile a prevenire queste azioni di vandalismo e inciviltà. Da ognuno di noi -è l’appello- deve scaturire la consapevolezza di essere custodi pro tempore della propria città. Sono i comportamenti di ognuno, le singole azioni a definire la cultura di una comunità».

