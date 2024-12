Questore Ivagnes: “Matera si conferma tra le città più sicure in Italia”

MATERA – Introdotta dalla dottoressa Sara Pannella, neo portavoce della Questura di Matera, ha avuto luogo la tradizionale conferenza stampa in Questura per tracciare il bilancio delle principali attività svolte nel 2024. “Matera si conferma una delle città d’Italia più sicure”, esordisce così Emma Ivagnes, questore della città dei sassi.

Criminalità organizzata

“Qualche soggetto particolare è stato scarcerato, questo potrebbe favorire la ricostruzione di organizzazioni, ha evidenziato il Questore, in particolare nella fascia metapontina, ovvero nel tratto compreso tra la Calabria e la provincia di Taranto”.

Ordine pubblico

Numerosi gli eventi di quest’anno, a febbraio la protesta degli agricoltori, il tradizionale appuntamento con “La Bruna”, il G7 delle pari opportunità, gli Stati Generali della diplomazia culturale. Oltre a questi grandi eventi, nel 2024 siamo stati impegnati in tutte le domeniche poiché lo stadio di Matera oltre alla squadra della città ospita anche le gare casalinghe del Gravina.

Furti in appartamento

E’ stato l’unico fenomeno in provincia di Matera che ha destato allarme sociale, ha spiegato la dot.ssa Ivagnes, soprattutto perché in alcuni casi sono avvenuti con la gente in casa. A tal proposito, il questore ha rivolto un appello ai cittadini di segnalare alla Polizia se si dovesse notare qualcosa di sospetto. Un furto è avvenuto anche all’interno del Municipio e grazie all’operato della Squadra Mobile sono stati individuati gli autori.

Tutela fasce deboli

Particolare attenzione è stata rivolta alle fasce deboli e alla violenza sulle donne e le truffe ai danni di anziani, quest’ultimo fenomeno fronteggiato bene grazie alle segnalazioni dei cittadini in merito ai tentativi di truffa. La collaborazione con i cittadini ha permesso di svolgere attività di Polizia Giudiziaria che hanno portato all’identificazione di truffatori provenienti da altre province.

Violenza di genere

Un fenomeno in crescita, ha sottolineato il Questore Ivagnes, sono stati emessi molti ammonimenti, un provvedimento giudiziario rapido ed efficace, su questo fronte in collaborazione con il Comune, i cosiddetti “ammoniti” vengono sottoposti ad un processo di recupero. Esiste a Matera uno sportello che ha raccolto numerose richieste di intervento, buoni i risultati ottenuti. Il 27 giugno, inoltre, è stata aperta nella Questura di Matera la “stanza rosa” dove la vittima di violenza ricostruisce e racconta il suo calvario.

Contrasto allo spaccio di droga

Si abbassa l’età media dei degli spacciatori, anche nel contrasto al traffico di droga e’ stato attivato un dispositivo di controllo per evitare il transito delle sostanze stupefacenti provenienti prevalentemente dalla Campania. Poi le iniziative di prossimità: l’osservatorio contro la discriminazione di genere con il coinvolgimento delle scuole.

L’occasione è servita infine per presentare il nuovo calendario della Polizia di Stato.

