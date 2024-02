Matera, Petraglia: ‘Esonerare Panarelli non è soluzione giusta ora’

(Di Roberto Chito) “Un cambio di allenatore, in questo momento del campionato, non sarebbe la soluzione più giusta. Ciò che conta adesso è dare fiducia alla squadra e a chi lavora con essa”. Sono le parole di Antonio Petraglia, presidente del Matera, dopo il pareggio di domenica pomeriggio a Bitonto.

“Il match è stato in assoluto il più difficile rispetto alle partite con Barletta e Gallipoli per come ci siamo arrivati, soprattutto sotto il profilo psicologico. Il giudizio sulla prova è positivo, le buone occasioni non ci sono mancate con una squadra che ha giocato bene fino alla fine e intenzionata a risalire la classifica. Una maggiore determinazione da parte nostra ci avrebbe consentito di chiudere prima la partita”, continua il presidente dei biancoazzurri.

Petraglia, poi, guarda con fiducia al futuro: “Le prospettive sono quelle di recuperare tutti i giocatori e dimostrare ciò che siamo stati fin dall’inizio, ricordando a proposito la bella partita con il Casarano quando abbiamo dimostrato un buon livello tecnico e atletico. Auguro questo al Matera, e ai tifosi dico che bisogna capire il momento delicato e continuare a sostenere la squadra”.

