Matera, Panarelli: ‘Vittoria sul Nardò pesa tanto’

(Di Roberto Chito) “Per noi è una vittoria importante. L’abbiamo voluta a tutti i costi”, ha detto Luigi Panarelli, allenatore del Matera, dopo la vittoria sul Nardò.

“È stato un successo di gruppo e sacrificio. Il Nardò veniva da tre sconfitte consecutive e sapevamo non che non sarebbe stata una partita facile. Però, l’abbiamo portata a casa e siamo felici e, personalmente, sono contento per la squadra. Adesso vediamo dove riusciamo ad arrivare alla trentaquattresima giornata”, prosegue il tecnico dei biancoazzurri.

Panarelli, poi, conclude: “Quando non arrivano i risultati è normale che il clima sia diverso. Avevamo di fronte il peggior avversario per riprendere il cammino, però ci siamo riusciti”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author