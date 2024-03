Matera, Panarelli: ‘Risultato troppo severo, chiediamo scusa ai tifosi’

(Di Roberto Chito) “Chi non ha visto la partita e si basa solo sul risultato può pensare a un match senza storia. L’unica cosa che dobbiamo fare è chiedere scusa ai nostri tifosi: sono venuti qui sobbarcandosi ben 400 chilometri per sostenerci”. Sono le parole di Luigi Panarelli, tecnico del Matera, dopo il 3-0 subito con la Palmese.

La partita: “Abbiamo avuto più occasioni per poter pareggiare, ma non dovevamo subire il secondo gol a fine primo tempo. C’è rammarico perché avevamo ancora una ripresa tutta da giocare. Nel secondo tempo ci abbiamo provato in ogni modo, mettendo in campo tutti gli effettivi per poter far gol. Però, in fin dei conti è stata una partita equilibrata. Abbiamo reagito subito dopo lo svantaggio, è stata una giornata storta”.

Le scelte: “Non ci sono stati grandi cambi di formazione. Abbiamo inserito solamente Ferrara. Per quanto riguarda gli under, in mezzo al campo avevamo disponibile solamente Di Palma che era anche in forse prima del match. Hanno giocato nove degli undici della partita precedente. Certe volte si fanno scelte in base agli under a disposizione”.

Gli episodi: “Non mi sento di dire che il nostro rigore sbagliato sia stato l’episodio decisivo. Avremmo potuto pareggiare, però anche prima abbiamo creato due-tre occasioni nitide per andare a rete. Credo che il loro portiere sia stato uno dei migliori in campo. Purtroppo, i rigori si sbagliano. Ripeto, il rammarico maggiore è aver subito la seconda rete nel finale del primo tempo”.

Il momento: “Dispiace perché venivamo in un buon momento. Adesso dobbiamo riscattarci quanto prima. Onestamente, il risultato è troppo ampio e severo vedendo. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche per evitare altri cali di concentrazione che non possiamo commettere se vogliamo raggiungere l’obiettivo”.

