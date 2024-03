Bari, De Laurentiis: “Possiamo ancora conquistare i playoff”

BARI – Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis non parla con la stampa locale dalla conferenza stampa di presentazione del tecnico Giuseppe Iachini, ma nelle scorse ore ha rilasciato una breve intervista all’emittente Telenord, soffermandosi sul momento della sua squadra: “Con la Sampdoria abbiamo giocato molto bene, fallendo un rigore e colpendo una traversa. È la dura legge del calcio. I playoff? La classifica è corta e ci sono tante partite davanti, dobbiamo restare uniti e compatti perché secondo me ancora ci si può arrivare. Iachini è arrivato da poco tempo, sicuramente ha già dato una grossa impronta alla squadra. È la persona con cui andare avanti”. Le sue dichiarazioni hanno scatenato le reazioni dei tifosi baresi preoccupati per la classifica attuale dei galletti.