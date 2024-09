Matera, minaccia di morte la compagna: arrestato per stalking

La Polizia di Matera ha arrestato in flagranza di reato un 57enne incensurato per stalking, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi e munizioni. L’uomo, al culmine di un litigio con la compagna, l’aveva minacciata di morte con una pistola. La vittima, in lacrime e sconvolta, si era recata in Questura per denunciare l’accaduto.

Secondo le indagini, l’uomo, dopo aver minacciato la donna, si era allontanato con l’intenzione di raggiungere un conoscente della stessa, sospettato di essere il suo nuovo compagno, per “punirlo”. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti prontamente, bloccando l’uomo a bordo della sua auto. Durante il controllo, è stata rinvenuta una pistola calibro 9×21, completa di caricatore con 14 colpi, che l’uomo portava alla cintura.

Le indagini hanno evidenziato che l’episodio si inserisce in un contesto di comportamenti persecutori e violenti che si ripetevano da tempo. Oltre alla pistola, sequestrata insieme ad altre munizioni trovate nella sua abitazione, si è scoperto che l’uomo era in possesso di un porto d’armi per uso sportivo scaduto.

Per motivi di sicurezza, è stata ritirata alla donna una pistola modello Glock di cui era legalmente detentrice. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari e il giudice ha convalidato l’arresto, confermando la misura cautelare dei domiciliari.

