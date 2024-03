Matera-Manfredonia 4-0, lucani irrompono in zona playoff

(Di Roberto Chito) La doppietta di Prado, insieme alle reti di Sepe e Tumminelli regalano al Matera tre punti importantissimi nella corsa play off. I biancoazzurri battono 4-0 un Manfredonia che fa troppo poco per creare problemi alla squadra di Panarelli in totale controllo del match.

La cronaca – Parte forte il Matera che già all’11’ può passare in vantaggio. Conclusione di Prado: respinge la difesa e Di Palma ci prova a botta sicura: palla sul palo. Passano pochi minuti e i biancoazzurri la sbloccano. È Maltese che da calcio di punizione pennella un ottimo pallone: Infantino di testa pesca Prado che stampa in rete. Nessuna reazione del Manfredonia e Matera che dopo 10 minuti trova il raddoppio. Ancora punizione di Maltese per Sepe che trafigge l’incolpevole Paduano. Questa volta, però, i sipontini si fanno vedere. Al 27’ è Konate a provare la conclusione: ottima risposta di Tartaro che dice no. Sulle ali dell’entusiasmo, il Matera trova anche il tris. Al 34’ è Infantino che dopo un bel contropiede apre il giusto corridoio per Prado e stampa in rete.

Non cambia il canovaccio del match nella ripresa. Dopo 9 minuti il Matera sfiora il poker. Altro contropiede con Infantino che in piena area ci prova: Paduano devia. La quarta rete, però, arriva poco prima la mezzora. Questa volta direttamente da calcio di punizione. È Tumminelli che pennella una perfetta conclusione che sorprende Paduano, chiudendo definitivamente il match. Piove sul bagnato in casa Manfredonia che poco dopo resta in dieci per l’espulsione a Babaj. Poche emozioni nel finale: i tre punti sono del Matera.

Matera-Manfredonia 4-0

Reti: al 14’ pt Prado (M), al 24’ pt Sepe (M), al 34’ pt Prado (M), al 26’ st Tumminelli (M).

Matera (3-5-2): Tartaro, Delvino, Cipolletta, Sepe, Tumminelli, Di Palma (dal 37’ st Porro), Maltese (dal 27’ st Agnello), Cirio (dal 7’ st Lucas), Parisi (dal 34’ st Persia), Infantino, Prado (dal 29’ st Ferrara). A disposizione: Paparella, Sirimarco, Macanthony, Gningue. Allenatore: Panarelli.

Manfredonia (4-3-3): Paduano, De Luca, Fissore, Konate (dal 1’ st Orlando), Forte, Amabile (dal 1’st Hernaiz), Giacobbe (dal 35’ st Cicerelli), Sfrecola (dal 1’st Babaj), De Vito, Carbonaro (dal 33’ st Viti), Calemme. A disposizione: Borrelli, Bamba, Babaj, Prencipe, Viti, Hernaiz, Cicerelli, Orlando, Spina. Allenatore: Cinque.

Arbitro: Gambacurta di Enna. Assistenti: Nappo e Fatati di Latina.

Ammoniti: Infantino, Maltese, Lucas e Persia (MT) e Giacobbe (MD).

Espulso: al 31’ st Babaj (MD) per rosso diretto

Note: Pomeriggio soleggiato, terreno di gioco in discrete condizioni. Angoli: 7-2 per il Matera. Recupero: 1’ pt e 3’ st. Spettatori: 1000 circa con una cinquantina dei quali ospiti.

