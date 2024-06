Matera: Giordano, ‘Necessarie politiche occupazionali per futuro’

Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, richiama all’azione per la sicurezza e l’occupazione nel territorio

Nonostante i dati statistici mostrino che il territorio materano non abbia subito perdite occupazionali significative rispetto alle rilevazioni del 2023, è cruciale sviluppare politiche adeguate per garantire un futuro occupazionale senza tagliare servizi, mettendo al primo posto la sicurezza di lavoratori e lavoratrici. È l’appello lanciato da Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, durante il V° Congresso Confederale Ugl tenutosi a Roma, dove Paolo Capone è stato riconfermato Segretario Generale.

Giordano ha sottolineato l’importanza di costruire politiche dal basso per creare nuova occupazione, coerenti con il tema del congresso “Futuro È Lavoro”. Ha inoltre evidenziato la necessità di un’unità sindacale per favorire lo sviluppo economico, in particolare sostenendo le piccole e medie imprese, vitali per la realtà territoriale di Matera e della Basilicata.

L’accento è stato posto anche sulla necessità di intervenire per evitare lo spopolamento e rafforzare le dotazioni organiche, soprattutto in una provincia che ha subito significative riduzioni di personale negli enti pubblici negli ultimi dieci anni.

Per Giordano, la coesione sociale e un patto di cittadinanza fondato sul lavoro sono essenziali. La sicurezza sui luoghi di lavoro deve diventare una priorità assoluta per il governo, con nuove regole, maggiori controlli e una formazione professionale costante per proteggere i lavoratori.

Infine, Giordano ha richiesto un piano industriale credibile per il Sud, monitorando periodicamente i risultati per produrre reddito e occupazione, incoraggiando l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani e donne.

“L’Ugl Matera è pronta per una nuova stagione da protagonisti, invitando tutto il sindacato lucano a unirsi con spirito costruttivo,” ha concluso Giordano, sottolineando l’importanza della dignità, qualità e coerenza come parole chiave per il futuro della regione.

