Matera, Figliomeni: ‘Galano ci piace, ma vuol giocare in C’

(Di Roberto Chito) “Galano è un calciatore che piace a tutti. L’ho seguito a settembre, ma voleva almeno la Serie C. Penso che anche oggi sia questa la sua priorità, poi ciò che riserva il futuro non possiamo saperlo”. Sono le parole di Giuseppe Figliomeni, ds del Matera, durante la trasmissione Speciale calciomercato su Antenna Sud.

“Siamo vigili sul mercato, vedremo cosa succederà in Serie C negli ultimi giorni di operazioni perché sarò a Milano. Come tutti sappiamo, esistono i vincoli delle liste e qualcuno potrebbe non rientrare più in certi progetti: a quel punto, vedremo se ci sono profili che possono fare al caso nostro. Però, devo dire che siamo contenti della squadra che abbiamo costruito in estate”, continua il giovane ds del team biancoazzurro.

”Diverse società hanno corteggiato alcuni nostri giocatori. Fa piacere perché vuol dire che hanno apprezzato il lavoro e sono stati giudicati validi. Fortunatamente non abbiamo ceduto nessuno, sono rimasti tutti perché hanno sposato il progetto Matera e vogliono portare avanti questo bel campionato che stiamo disputando. Ovviamente, il nostro obiettivo è quello di migliorarci, siamo ambiziosi e ce la vogliamo giocare con tutti”, conclude Figliomeni.