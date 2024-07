Matera, dal club agli aspetti tecnici: ripartenza in corso?

(di Roberto Chito) Dopo tanto silenzio, potrebbe essere arrivato il momento dei primi annunci. Dopo il comunicato stampa dello scorso fine settimana, il Matera è pronto a calarsi ufficialmente nella stagione 2024-25, da una settimana ormai cominciata.

Ovviamente, nella Città dei Sassi il discorso è incentrato sulle questioni societarie. Come recita il comunicato a firma del presidente Petraglia, queste saranno a breve annunciate. Sarà importante fare chiarezza per togliere ogni dubbio su diverse voci che sono rimbalzate in città nelle ultime ore.

Nonostante gli aspetti societari, il club guidato da Antonio Petraglia sembra aver cominciato ad avviare la programmazione per la nuova stagione. Dall’iscrizione al prossimo campionato alla composizione dei quadri tecnici con la conferma della coppia Figliomeni-De Sanzo che non è mai stato in dubbio.

Ovviamente, è arrivato il momento di passare agli annunci, dopo aver fatto opportuna chiarezza sulle vicende societarie che dal 7 aprile ad oggi hanno condizionato il club biancoazzurro. Il Matera, però, è ormai pronto a guardare avanti con le prime novità ormai in arrivo.

