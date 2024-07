Serie C: Monopoli, potrebbe tornare Iaccarino

Consolidato il settore giovanile, con l’arrivo di Alfredo Piarulli come responsabile e degli allenatori D’Ermilio per la Primavera 2, Di Spirito per l’Under 17 e Biasi per l’Under 15 e portati a casa l’attaccante Yeboah e l’esterno sinistro Pace le attenzioni del direttore sportivo Marcello Chiricallo si spostano ora su un portiere e un centrocampista. Per quanto riguarda i pali resta forte l’interesse per il classe 2003 Piana, giocatore di proprietà dell’Udinese che lo scorso anno ha giocato con il Messina, mentre in mezzo al campo l’idea è quella di un possibile ritorno di Gennaro Iaccarino. Il 21enne di proprietà del Napoli ha chiuso la scorsa stagione con una rete in 32 gare di campionato e con 119 minuti giocati nella serie playoff contro la Virtus Francavilla. Il direttore sportivo biancoverde resta sempre vigile su Toscano della Casertana, giocatore molto apprezzato da Colombo. Sul fronte uscite da valutare le situazioni legate a Borello e De Risio, che avrebbero diversi estimatori. Al momento, però, nessuna proposta ufficiale è stata presentata alla società biancoverde, che tra una settimana esatta si radunerà prima della partenza per il ritiro di Moccone.

