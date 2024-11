Matera, controlli straordinari: sequestrata droga, segnalate 3 persone

La Polizia di Matera ha condotto, nei giorni scorsi, una serie di controlli straordinari in città, identificando 87 persone e sequestrando diverse dosi di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana e hashish. Tre persone sono state segnalate al Prefetto per uso personale di droga in minima quantità, con relative sanzioni amministrative.

Nell’ambito dell’operazione, sono stati controllati anche alcuni esercizi pubblici per verificare la regolarità della documentazione autorizzativa e il rispetto delle normative sulla vendita di alcolici e sull’intrattenimento musicale.

L’attività è stata condotta dalla Squadra Mobile, dalla Divisione Anticrimine e dalla Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Matera.

