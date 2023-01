Matera, al via contributi per l’acquisto di libri di testo

Con determinazione dirigenziale del 20 gennaio scorso, è stata disposta la liquidazione dei contributi denominati “Buoni libro” ai 1.445 cittadini aventi diritto al beneficio, secondo le modalità comunicate dagli utenti in fase di domanda. I pagamenti saranno effettuati già nelle prossime settimane. Ne danno notizia il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore alla Pubblica istruzione Valeria Piscopiello. “Grazie al lavoro profuso dell’ufficio Scuola – commentano Bennardi e Piscopiello – l’amministrazione comunale non ha voluto far mancare il proprio sostegno alle famiglie, attraverso un contributo prezioso per l’acquisto dei testi scolastici, che quest’anno arriva in notevole anticipo rispetto al passato”. Tutti i beneficiari, che in fase di domanda hanno indicato l’Iban, riceveranno direttamente sul conto corrente bancario l’accredito del contributo. Chi invece non ha comunicato le coordinate bancarie, riceverà una comunicazione da parte dell’Ufficio Scuole con indicazione del giorno a partire dal quale potrà recarsi allo sportello di Tesoreria unica, per il ritiro della somma spettante. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Scuole al numero 0835241275 o 0835241384 e tramite l’email: ufficioscuole@comune.mt.it.

Condividi su...



Linkedin

email