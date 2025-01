Matera, al “Madonna delle Grazie” libri in corsia per i pazienti

MATERA – La casa editrice Edigrafema di Matera ha donato questa mattina trenta opere del proprio catalogo editoriale all’Ospedale Madonna delle Grazie che le ha destinate al reparto di Medicina generale. I pazienti ospitati nella struttura sanitaria avranno la possibilità di dedicare del tempo alla lettura di un romanzo o di un saggio, ma anche di immergersi in qualche raccolta di poesie o di approfondire aspetti della storia e della cultura lucana con i numeri della rivista Basiliskos.

Soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo. “Un sincero ringraziamento all’editrice di Edigrafema, Antonella Santarcangelo. Iniziative come questa – ha detto – contribuiscono a migliorare i luoghi di cura, consentendo ai pazienti e ai familiari che li assistono di impiegare in modo costruttivo, o anche solo spensierato, un tempo che tante volte può essere percepito e vissuto come sospeso. Accrescere il livello di umanizzazione degli ambienti ospedalieri – ha aggiunto Friolo – è tra le priorità dell’Azienda Sanitaria e siamo sempre lieti di accogliere dall’esterno proposte che vanno in questa direzione”.

