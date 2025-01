Matera, furti in autolavaggi: chiuse indagini, due indagati

MATERA – Concluse le indagini della Squadra Mobile della Questura di Matera: due uomini indagati per furto aggravato

La Polizia di Stato materana ha notificato l’Avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, a due uomini di origine albanese, di 33 e 31 anni, accusati di furto aggravato di denaro.

I fatti risalgono a due episodi verificatisi il 6 e il 14 luglio scorsi, quando il gestore di un autolavaggio, accortosi che alcune macchinette gettoniere erano state danneggiate e che da esse erano stati asportati circa 200 euro in banconote e monete, aveva prontamente segnalato l’accaduto al 113.

Le indagini, condotte dal personale della Volante e dal Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, hanno visto il fondamentale intervento della Squadra Mobile, diretta dal Vice Questore Gianni Albano, che, attraverso l’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell’autolavaggio e il ritrovamento di un telefono cellulare nelle immediate vicinanze, ha raccolto elementi probatori a carico dei due indagati. I due uomini sono stati quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author