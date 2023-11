Martina: Pizzulli, ‘Angri avversario difficile, Bonanno ci serviva’

Dopo cinque giornate di squalifica, Massimo Pizzulli torna a parlare partendo proprio suo ritorno in panchina: “Sono contento, star fuori la domenica e non avere il contatto diretto con i propri calciatori è qualcosa che nessun allenatore si augura. Sono comunque soddisfatto per tutto quello che è stato fatto fino a questo momento. Certo, c’è rammarico per qualche risultato e rabbia per il pareggio di Fasano dopo aver dominato anche in 10. Per domenica voglio una grande gara di gruppo”.

Poi, passa ad analizzare la sfida con l’Angri: “È stata una settimana difficile per via di qualche acciacco. L’Angri non è una squadra facile dal momento che può contare su calciatori importanti come Longo, Mansour, Palmieri. Ha voglia di ben figurare e in trasferta hanno fatto più punti. È una gara che può sembrare facile, ma non lo è. Ha recuperato degli infortunati, dobbiamo stare attenti. Li abbiamo studiati e pensiamo di sapere dove colpirli”.

Sul nuovo acquisto Bonanno: “E’ innegabile che ci servisse un giocatore da affiancare a Palermo. Tommaso è quel tipo di giocatore che può essere da raccordo tra centrocampo e attacco. Vogliamo anche dare la possibilità a Ryduan di rifiatare ogni tanto. Avevamo bisogno di un giocatore come lui. La società è molto attenta su tutto e sicuramente Bonanno ci darà qualità negli ultimi 30 metri”.

