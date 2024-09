Martina, Moncelli verso l’esordio col Gravina: “Convinti del nostro lavoro”

Il Martina è pronto all’esordio in campionato. Dopo aver battuto sette giorni fa il Gravina nella sfida di Coppa Italia di Serie D, il nuovo calendario propone nuovamente il match tra gli itriani e i murgiani: la partita si disputerà nuovamente al Tursi, casa dei biancazzurri, e sancirà l’avvio del torneo di Serie D per le due formazioni.

Alla vigilia del match mister Moncelli, vice di Pizzulli, ha parlato così in sala stampa: “I ragazzi stanno bene, ora testa bassa e pedalare, dimenticando ciò che abbiamo fatto domenica: ci teniamo stretti il risultato e la prestazione, ma sappiamo che adesso inizia un campionato lungo e difficile. Siamo convinti del nostro lavoro, i ragazzi danno sempre il massimo e si faranno trovare pronti. Conosciamo meglio l’avversario, avendolo affrontato in coppa, d’altro canto anche per loro sarà un vantaggio poiché ci hanno visto giocare. Al di là di questo ci vorrà grande umiltà, concentrazione ed i ragazzi l’hanno capito in settimana. Siamo una squadra dove non c’è un bomber in assoluto, dovremo essere tutti bravi ad attaccare e difendere. L’organizzazione difensiva ed offensiva è un punto forte del mister, siamo contenti anche dei difensori perché ci hanno dato risposte positive. La variazione di calendario non la guardiamo, ci interessa partita per partita: sarebbe potuta capitare qualsiasi squadra, pensiamo alle nostre armi”.

