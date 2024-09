Promozione, Virtus Bisceglie: esordio stagionale col San Severo

La Virtus Bisceglie si appresta ad aprire la sua settima stagione agonistica domenica alle 15:30 con il fischio d’inizio della sfida con il San Severo, sul sintetico del “Ricciardelli”, per la prima giornata del campionato regionale di Promozione. Il club biancazzurro, reduce dalla promozione ottenuta vincendo i playoff di Prima Categoria, ha costruito una squadra competitiva con l’obiettivo di raggiungere la salvezza il prima possibile.

“L’aspetto più importante è avere un gruppo unito e compatto, pronto ad affrontare qualsiasi situazione ogni domenica”, ha dichiarato mister Alessio De Tommaso, soddisfatto del lavoro fisico e tattico svolto dalla squadra sin dall’inizio della preparazione il 5 agosto. De Tommaso ha sottolineato come il livello delle squadre del Girone A, composto da 18 formazioni, sia notevolmente aumentato, con almeno sei-sette squadre di alto profilo. “Abbiamo rinforzato ogni reparto con i giocatori giusti, garantendoci valide alternative per ogni ruolo. Andremo a San Severo per fare una buona partita e cercare di portare a casa i primi punti”. Il tecnico barese dovrà ancora valutare le condizioni fisiche di alcuni giocatori prima della sfida.

Tra le file del San Severo, guidato da Paolo Augelli, spiccano calciatori di esperienza come l’ex Bisceglie Fabio Lamatrice, il centrocampista Umberto Bonabitacola e l’attaccante Francesco Loconte. La società giallogranata è determinata a riscattarsi dopo una stagione disastrosa, segnata dalla retrocessione dall’Eccellenza e da un campionato concluso con zero punti, sei gol segnati e ben 173 subiti. Le premesse di questa nuova gestione sono decisamente più promettenti.

Il match sarà diretto da Vincenzo Calderoni della sezione AIA di Bari, assistito da Vito Innamorato e Flavio Magaletti. Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sui social della Virtus Bisceglie.

