Martina Franca: progettare una piazza da realizzare a San Paolo

Un concorso di progettazione per dare alla zona centrale di San Paolo una nuova piazza. Con questo obiettivo il Comune di Martina ha partecipato all’ “Avviso Pubblico per l’assegnazione di incentivi per i concorsi di idee e di progettazione” della Regione Puglia ottenendo un finanziamento di 30.000 euro.

I fondi saranno impiegati nel concorso di progettazione per i premi che saranno cofinanziati dall’Amministrazione Comunale.

Obiettivo del progetto dovrà essere quello di realizzare, nell’area antistante la chiesa e nell’area dell’attuale complesso scolastico, una piazza quale luogo di incontro della comunità contribuendo contemporaneamente ad elevare la qualità e fruibilità del paesaggio e valorizzando gli elementi identitari del contesto. Nello specifico gli attuali locali destinati alla scuola dovranno essere recuperati, dovrà essere prevista la realizzazione di uno spazio polifunzionale che dovrà essere aperto alla cittadinanza e idoneo ad ospitare eventi ludici e culturali. Inoltre, il progetto mira alla riqualificazione degli spazi aperti rendendo il verde alleato strategico della rigenerazione.

Il concorso sarà in forma anonima e articolato in due gradi con preselezione tramite presentazione di proposte di idee. La partecipazione al 2° grado sarà riservata alle migliori cinque proposte di idee sviluppate nel 1° grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi.

Cinque i premi in denaro che saranno assegnati a conclusione del concorso da una commissione.

“L’esigenza di un luogo di incontro dei cittadini e di uno spazio per l’attività ludica dei bambini di San Paolo – ha spiegato l’Assessore ai Lavori Pubblici e Vicesindaco Nunzia Convertini – è emersa nel corso degli incontri con i cittadini residenti nella frazione durante la fase di partecipazione del Pug. Per dare una risposta concreta alle loro esigenze, a novembre dello scorso anno abbiamo tenuto un incontro col Comitato cittadini di San Paolo durante il quale abbiamo illustrato le opportunità dell’avviso e il nostro intento di avviare un percorso di progettazione partecipata per la rigenerazione urbana della zona centrale di San Paolo. Ringrazio gli ingegneri del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio per il lavoro che hanno svolto, curando in maniera impeccabile l’istanza di candidatura del Comune che è stata accolta”.

