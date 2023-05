È stato presentato a Palazzo Ducale, lo studio di fattibilità per l’attuazione della tariffa puntuale, la cosiddetta Tarip, per i servizi di igiene urbana sul territorio di Martina Franca.

Il progetto, finanziato da un bando Anci-CoReVe, punta a sperimentare l’introduzione di un nuovo sistema di calcolo finalizzato a far pagare ai cittadini la parte variabile del costo del servizio in relazione al quantitativo di differenziata conferito e quindi in proporzione ai rifiuti effettivamente prodotti.

Interviste a:

Giuseppe Mandina – Dirigente Comunale

Gianfranco Palmisano – Sindaco Martina Franca

