Martina Franca: Marco Frisina incanta il pubblico

Marco Frisina incanta il pubblico di Martina Franca. Sul palco del Teatro Nuovo circa 160 cantori e oltre trenta orchestrali, per sostenere il progetto della Casa “Fratelli Tutti” e per omaggiare l’Arcivescovo di Taranto, Mons. Ciro Miniero, che il prossimo 29 giugno incontrerà Papa Francesco per ricevere il “pallio”.

