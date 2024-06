Roma – Buone notizie arrivano, dal vertice romano per il sito grottagliese di Leonardo. Seppur in fase embrionale, è stato, annunciato l’arrivo della linea finale del convertiplano AW609. Si tratta di un progetto della divisione elicotteri, che ha clienti sia governativi che privati. Nuove opportunità, dunque per il sito, colpito della violenta crisi della committente Boeing. C’è un però, per i sindacati ovvero: la ferma decisione di Leonardo di confermare la sospensione dell’attività per quattro mesi. La necessità invece è quella di tenere aperto il sito e tutelare tutti i lavoratori, compresi quelli dell’indotto.

