Leonardo, Turco: ‘Governo dia risposte ai 1.500 lavoratori di Grottaglie’

«Lo scorso 22 maggio ho depositato un’interrogazione a risposta orale in commissione ai Ministri delle economie e finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali, al fine di ottenere delucidazioni in merito alla riorganizzazione industriale attualmente in atto presso Leonardo S.p.A., presente in Puglia con tre divisioni: aerostrutture tra Grottaglie (Taranto) e Foggia, elicotteri a Brindisi ed elettronica per la Difesa a Taranto. Il sito di Grottaglie risulterà interessato da un ridimensionamento delle attività produttive, con conseguente rischio per il futuro lavorativo degli oltre 1.500 occupati sia diretti che dell’indotto, ed a margine dell’incontro odierno presso Confindustria pare permangano grosse criticità in merito al loro destino. Urge che i Ministri in indirizzo rispondano al più presto ai lavoratori, delineando delle nuove prospettive di sviluppo per evitare il prolungamento della Cig, con la relativa chiusura dello stabilimento grottagliese: una diversificazione produttiva è possibile». Lo afferma in un comunicato stampa il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.

