Martina Franca. Incidente sulla strada vecchia che porta a Locorotondo, ferito motociclista

Scontro frontale questa mattina, attorno alle ore 13.30, tra un Fiat Doblò e una moto. L’incidente è avvenuto lungo la strada vecchia che collega Martina Franca a Locorotondo, nei pressi di una strettoia spesso teatro di altri sinistri simili (Strada Cupa-Rampone).

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per soccorrere i feriti, assieme alla Polizia Locale per i rilievi del caso e la Polizia di Stato per garantire la viabilità, con il supporto dei volontari di Protezione Civile “Puglia Emergenza San Giuseppe”.

Stando a quanto appreso, ad avere la peggio sarebbe stato un motociclista che sarebbe stato trasportato in ospedale in codice rosso, in attesa di ulteriori informazioni sulle sue condizioni. Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche due donne che viaggiavano a bordo del furgoncino, ma le loro condizioni non sembrano preoccupare.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

