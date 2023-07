Il Martina Calcio ha comunicato ufficialmente lo staff tecnico a disposizione di mister Massimo Pizzulli per la stagione 2023-2024:

Vincenzo Moncelli – Allenatore in seconda

Sergio Musa – Preparatore Atletico

Geppy Raguso – Allenatore dei Portieri

Alessio Carrieri – Team Manager

La new entry per questa stagione è Geppy Raguso in qualità di preparatore dei portieri. Il suo, in realtà, è un ritorno nella famiglia biancazzurra poiché già parte dello staff tecnico martinese che vinse il campionato di Prima Categoria nella stagione 2016-2017. Nel suo curriculum l’esperienza anche nel settore giovanile della Red Boys.

