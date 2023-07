Gran Galà dello Sport 2023, Canosa premia le eccellenze cittadine

CANOSA – La città di Canosa celebra le sue eccellenze sportive. La cornice del Teatro Lembo ha ospitato l’edizione 2023 del Galà dello Sport. Premiate le realtà agonistiche cittadine e presentate in anteprima le ambizioni per la prossima stagione, con il coinvolgimento delle numerose discipline praticate nel comune della BAT.

Riflettori puntati sul Canosa Calcio e sull’imminente campionato di Eccellenza, ma anche sul Canusium neopromosso in Promozione, passando per l’A2 Elite di futsal del Canosa A5 e dalla promozione del Canusium Basket in Serie C. Spazio anche per nuoto, ciclismo e arti marziali, per un riassunto dei successi raggiunti ed un auspicio per i prossimi mesi.

