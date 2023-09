I carabinieri di Margherita di Savoia, nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 63enne già noto alle Forze dell’ordine, poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, all’esito di un’attività informativa svolta nelle ultime settimane, hanno avuto notizia che un uomo, a bordo della propria autovettura, era solito aggirarsi in alcune zone della città di Margherita, al fine di cedere sostanza stupefacente. I carabinieri hanno perciò predisposto uno specifico servizio sia in uniforme sia in abiti civili, al fine di riscontrare il reato. Individuato dai militari, grazie anche all’intervento della pattuglia con i colori d’istituto, l’uomo è stato bloccato e perquisito. All’esito della perquisizione sono state rinvenute 50 dosi di sostanza stupefacente (cocaina) già confezionate per un peso complessivo di circa 20 grammi e la somma contante di 30,00 euro circa. Il soggetto è stato portato in caserma e successivamente condotto nel carcere di Foggia, su disposizione del sostituto procuratore.

