Maratea alla conquista di New York con il saggio di Biagio Maimone

Il giornalista Biagio Maimone, originario di Maratea, presenterà il suo saggio “La Comunicazione Creativa per lo sviluppo socio-umanitario” a New York, martedì 15 ottobre. L’evento si terrà presso l’Istituto Italiano di Cultura, nell’ambito della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. L’opera, edita da TraccePerlaMeta, propone un nuovo modello comunicativo che valorizza la relazione umana e l’emancipazione morale della società. Il libro ha ottenuto il sostegno di figure istituzionali italiane e la Benedizione Apostolica di Papa Francesco. Maimone proseguirà il suo tour in Europa e negli Emirati Arabi.

