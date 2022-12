Manovra: Turco, ‘Governo ha svenduto il Sud al Nord’

Condividi su...

Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, ha fortemente criticato la manovra di bilancio presentata dal Governo Meloni durante il suo intervento in Senato nella mattinata di mercoledì 28 dicembre: “Avete impedito al Parlamento di discuterne – ha esordito Turco -. Ci direte che non c’è stato tempo, ma tanti sono stati gli errori di ragioneria: ben 44. Questa manovra non farà altro che allargare il divario tra Nord e Sud: le regioni più ricche diventeranno sempre più ricche. Parlate tanto di patriottismo, ma nella realtà avete svenduto il Sud al Nord. Reddito di Cittadinanza? Il Governo si è assunto una grossa responsabilità: dovrà sistemare gli “abili al lavoro”, persone che per sopravvivere dovranno accettare qualsiasi mansione indipendentemente dalle competenze, legittimando una sorta di schiavitù 2.0. Questa manovra di bilancio è come la leggenda di Robin Hood, ma al contrario: toglie ai poveri per dare ai ricchi”. Di seguito, l’intervento completo: