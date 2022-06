Manfredonia (FG) – È salpata stamani dal porto di Manfredonia alle prime luci dell’alba la nave cisterna Vetor Quinto diretta a Cala Marina sull’isola di San Domino alle Tremiti, per portare acqua potabile alla comunità.“Togliamo il blocco, apriamo un varco tra i pescherecci per far salpare liberamente la nave”: lo avevano annunciato i pescatori del comparto marittimo di Manfredonia (Foggia) che da una settimana protestano contro il caro gasolio, non uscendo in mare con le proprie imbarcazioni.