TARANTO- Due pregiudicati tarantini sono stati trovati con 10 grammi di cocaina, 30 di hascisc e 1.940 euro in contanti; un 26enne è stato sorpreso in giro nel comune nonostante colpito da provvedimento restrittivo obbligatorio a Taranto; 27 persone son state segnalate all’autorità giudiziaria quali assuntori di sostanze stupefacenti e 27 sono le sanzioni elevate per inosservanza al codice della strada.

Questi i risultati dei carabinieri della compagnia di Taranto durante un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato, in particolare, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al controllo della circolazione stradale. Sono stati effettuati posti di controllo rinforzati e numerose perquisizioni, che hanno permesso di arrestare due giovani pregiudicati del luogo.

A seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di 10 grammi di cocaina e 30 di hascisc, suddivisa in dosi, della somma contante di 1.940 euro, quale provento dell’attività di spaccio, di vario materiale per il confezionamento della droga e di un sistema di videosorveglianza, installato intorno all’abitazione. Gli stessi, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti in carcere.

È stato denunciato in stato di libertà un 26enne, pregiudicato, della provincia di Taranto, sorpreso in centro città nonostante fosse colpito dal provvedimento restrittivo del foglio di via obbligatorio, che gli impone il divieto di ritorno nel comune di Taranto per anni due; infine un 48enne della provincia di Brindisi, sorpreso in possesso di 8 grammi di eroina. Sono state segnalate alla locale prefettura 27 persone, quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico, poiché trovati in possesso complessivamente di 13 grammi di cocaina, 6 di eroina, 38 di hascisc, e 5 di marijuana. Infine, controllate 41 persone e 23 automezzi, contestate 27 contravvenzioni al Codice della strada