MANFREDONIA – TRICARICO POZZO DI SAR 3 – 0

MANFREDONIA: Chironi, Giambuzzi, Lauriola (dal 34′ st Magaletti), Biason, Montrone, Quitadamo, Achik, Attah (dal 13′ st Cirillo, dal 30′ st Fornaro), Morra, Makota (dal 18′ st Lopez), Turitto. Adisp.: Colella, Conticchio, Panelli, Bevilacqua, Triggiani. All. De Candia

TRICARICO POZZO DI S.: Pagano, Tomaccio (dal 28′ st Torres), Campolongo, Armento, Gimondo (dal 36′ st Caponero), Centola(dal 26′ st Rodriguez), Touray, Di Nella (dal 20′ st Del Prete), Gorosabel Del Giglio (dal 42′ st Caputo), Dinisi. A disp.: Onorati, Kader, Kebbeh, Lammardo, Onorati, Nacucchio. All. Armento

ARBITRO: Giovanni Moro di Novi Ligure

MARCATORI: 4′ pt Makota, 7′ pt Turitto, 22′ st Lopez

NOTE: Ammoniti: Attah (M), Campolongo (T), Lauriola (M); Calcio d’angolo: 5 a 2 per il Manfredonia; Recupero: 0′ pt – 6′ st

APRICENA – Comincia con una larga vittoria la fase nazionale della Coppa Italia dilettanti per il Manfredonia. Nel primo incontro del triangolare, i sipontini superano il Tricarico Posso di Sar con il punteggio di 3 – 0. A decidere la sfida le reti, nel primo tempo, di Makota al 4′ e Turitto al 7′, nella ripresa al 22′ del neo entrato Lopez. La sfida decisiva per passare alla fase ad eliminazione diretta sarà quella del prossimo 1 marzo in trasferta contro i campani del San Marzano che mercoledì prossimo 22 febbraio affronterà in trasferta il Tricarico. Domenica, intanto, per il Manfredonia scontro diretto al vertice contro il Bisceglie, nel girone A dell’Eccellenza pugliese.

