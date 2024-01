Manduria violenta, Maiorano: ‘Stato risponda in maniera concreta’

“I numerosi episodi di violenza che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini nonché la serenità degli operatori economici, in particolare del centro storico, non possono passare inosservati. L’ultimo evento, che ha riguardato un litigio finito a colpi di pistola contro la vetrina di un bar, è davvero angosciante e merita la giusta attenzione da parte di tutte le Istituzioni. Siamo di fronte a un vero e proprio atto criminale, ingiustificabile e inaccettabile che, fortunatamente, non ha causato morti e feriti. Al proprietario del locale, vittima di questa prepotente azione, la mia più sincera vicinanza e solidarietà”. Cosi l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafia, sugli ultimi accadimenti avvenuti a Manduria, in provincia di Taranto.

“Serve con urgenza un tavolo istituzionale sulla sicurezza a Manduria – prosegue Maiorino -. Un momento di approfondimento e analisi tra le varie istituzioni, forze dell’ordine e associazioni con l’obiettivo di condividere e attuare soluzioni concrete per contrastare questi fenomeni che generano paura e preoccupazione sociale. Serve, in sostanza, una risposta determinata da parte dello Stato per ridare sicurezza e serenità alla comunità manduriana. Porterò all’attenzione del Prefetto di Taranto, Paola Dessì, l’allarmante situazione che la città di Manduria sta vivendo nonché l’urgente necessità di istituire un tavolo sulla sicurezza”.

