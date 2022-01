MANDURIA – Fuoco nella notte a Manduria. Due auto sono state avvolte dalle fiamme in Via Bruno Buozzi, i Vigili del Fuoco del distaccamento della città messapica sono stati costretti ad un lungo intervento. Ingenti i danni causati, le vetture sono state divorate dal fuoco, stando a quanto si apprende, gli inquirenti non escludono la matrice dolosa del rogo.