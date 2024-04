Manduria, non si ferma all’alt: denunciato dopo inseguimento

La Polizia ha denunciato in stato di libertà un 42enne di Manduria per resistenza a pubblico ufficiale. Durante i controlli del territorio di routine, gli agenti del Commissariato messapico hanno notato un individuo a bordo di un’Alfa Romeo comportarsi in modo sospetto e nervoso all’arrivo della volante.

Non appena la Polizia gli ha intimato di fermarsi, il conducente ha simulato la volontà di obbedire per poi accelerare improvvisamente nella speranza di sfuggire al controllo. Durante l’inseguimento, il fuggitivo ha messo in pericolo la sicurezza stradale compiendo manovre rischiose e danneggiando veicoli parcheggiati.

Una volta fermato, ha tentato di disfarsi di un involucro che conteneva due grammi di cocaina, che gli agenti hanno prontamente recuperato. L’uomo, con precedenti, è stato deferito alla giustizia con ritiro della patente di guida.

