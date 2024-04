Taranto, ennesimo incidente frontale sulla SS7 Appia

Ennesimo incidente stradale sulle strade del Tarantino, per fortuna senza conseguenze gravi questa volta. Sulla SS7 Appia, in territorio di Massafra, due auto, un’Audi A3 e una Opel Corsa. si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Due sono i feriti: uno, il conducente della Opel Corsa, è stato trasferito al SS. Annunziata in codice rosso dai sanitari del 118. Sul posto anche la Polizia Locale, per i rilievi, e i Vigili del Fuoco.

