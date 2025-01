Manduria, il Comune rassicura sui cattivi odori: “Il depuratore opera regolarmente”

Il Sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, e l’Assessore all’Ambiente, Katia Fusco, sono intervenuti in merito ai recenti episodi di diffusione di odori provenienti dall’impianto di depurazione delle acque, smentendo allarmismi e dichiarazioni fuorvianti sul transito di autospurgo verso il depuratore consortile.

In una nota ufficiale, l’amministrazione ha ribadito che l’impianto, recentemente avviato, sta operando secondo le previsioni. Acquedotto Pugliese (AQP), ente gestore, ha confermato l’attivazione delle procedure necessarie per garantire il rispetto dei parametri di funzionamento, come certificato in una relazione tecnica inviata al Comune.

Per quanto riguarda la presenza di autocisterne nell’area, il Comune ha precisato che si tratta di operazioni autorizzate e previste dal disciplinare di gestione dell’impianto. In particolare, il trasporto e l’inoculo di biomassa rientrano nelle fasi necessarie per assicurare un processo di depurazione efficace.

AQP si è inoltre impegnata a mantenere un monitoraggio costante delle attività e a condurre analisi giornaliere sulle acque trattate, al fine di garantire la trasparenza e il rispetto degli standard ambientali.

