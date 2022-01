Momenti di tensione nel centro di Manduria a causa di una fuga di gas causata dall’impatto di un’auto contro uno stacco della rete. L’episodio si è verificato alle otto di questa mattina, i cittadini residenti in zona hanno segnalato il forte odore di gas ai Vigili del Fuoco che sono intervenuti in Via Pacelli mettendo in sicurezza l’area in attesa dell’arrivo dei tecnici che hanno riparato l’inconveniente.

Sul posto si è reso necessario anche l’intervento di una Pattuglia della polizia locale di Manduria, fortunatamente non ci sono state conseguenze.