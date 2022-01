Detenzione illecita di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai corpi di polizia, con questa accusa è stato denunciato un uomo di 39 anni di Grottaglie che nei giorni scorsi avrebbe messo in vendita, su un noto sito di e-commerce, due bauletti in dotazione alle moto della Polizia di Stato, con i colori distituto coprendo in modo del tutto sommario la scritta “Polizia”.

Linusuale inserzione era diventata virale, finendo anche su più comuni social network.

Qui sotto l’annuncio che ha fatto scattare le indagini



Il costante monitoraggio del web e dei social network da parte degli specialisti della Polizia di Stato ha dato avvio ad approfonditi accertamenti finalizzati all’individuazione del venditore.

I poliziotti del Commissariato Borgo, fingendosi clienti, hanno così concordato un appuntamento per lacquisto dei due bauletti.

L’uomo, colto sul fatto, si è mostrato sin da subito collaborativo, dando indicazioni sui modi ed i tempi in cui è venuto in possesso dei due bauletti.

Trasmessi gli atti all’autorità Giudiziaria competente, nella fase delle indagini preliminari, il 39enne grottagliese è stato denunciato in stato di libertà.