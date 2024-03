Nel corso di un’operazione contro la prostituzione, la Polizia ha individuato una donna di origine sudamericana che gestiva un appartamento nel centro di Manduria per attività illecite simili. Gli appostamenti hanno confermato la presenza di una “casa d’appuntamento”, così gli agenti sono intervenuti identificando il proprietario dell’appartamento, denunciato in stato di libertà per favoreggiamento della prostituzione.

