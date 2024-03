Manduria, trovano bancomat per terra e fanno acquisti: denunciati

La Polizia di Manduria ha denunciato due persone per indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Dopo una serie di accertamenti, gli agenti hanno raccolto indizi che indicano due uomini di Manduria, di 46 e 22 anni, come possibili responsabili di acquisti fraudolenti per diverse centinaia di euro utilizzando una Postepay e un bancomat smarriti. Gli acquisti, di piccoli importi, sono stati effettuati senza la digitazione del PIN associato alle carte. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei negozi hanno confermato l’identità dei due autori, entrambi noti per precedenti reati contro il patrimonio, sono stati denunciati in stato di libertà.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author