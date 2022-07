BARI- La caduta dalle scale a chiocciola le è stata fatale, ma è riuscita nell’abbraccio a salvare la figlia di 24 giorni: un giovane madre di 34 ha perso la vita in un incidente domestico.

È accaduto nella mattinata del 18 luglio poco dopo le 11, nel quartiere Palese di Bari, quando i vicini hanno sentito i pianti della neonata e allertato i soccorsi. Purtroppo, quando i medici del 118 sono arrivati sul posto, la tragica scoperta: la donna ha battuto con violenza la testa e per lei non c’è stato nulla da fare, è deceduta poco dopo in ospedale.

La neonata, invece, è stata ricoverata presso il reparto di Neonatologia del Policlinico e pare essere fuori pericolo. Probabilmente la giovane madre ha accusato un malore o è inciampata, rimanendo vittima di un tragico incidente domestico.