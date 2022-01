BARI – La protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo in Puglia per le prossime ore. Dal mattino di domani, martedì 11 gennaio e per le successive 18-24 ore ci sarà la persistenza di venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale, con raffiche fino a burrasca forte. specie lungo i settori costieri e appenninici. Forti le mareggiate lungo le coste esposte. Dalle ore 20.00 del 10 gennaio fino alle successive 28 ore è prevista allerta gialla su tutta la Puglia