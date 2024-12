Malore in campo, calciatore del Grottaglie dimesso da ospedale

Copertino (Lecce) – Sta meglio Piergiuseppe Camassa, il calciatore che ieri è stato colto da malore durante la sfida tra il Grottaglie e il Copertino. Il 18enne aveva avvertito un forte dolore all’emitorace sinistro accasciandosi sul terreno di gioco.

Subito trasportato all’ospedale di Copertino, è stato sottoposto ad accertamenti dell’equipe di cardiologia e in seguito lo stesso calciatore ha deciso di far rientro a casa firmando le dimissioni alla presenza del padre. La gara, valevole per il campionato di Promozione, è stata sospesa al 22′ della ripresa sul punteggio di 1-0.

(foto Daniele Leone)

