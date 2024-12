Fc Matera, Sicurella: “Non ci poniamo limiti. Il ruolo? Ho compiti d’inserimento”

“È stata una vittoria molto importante per noi. Perché a livello di motivazioni, contro questo tipo di squadre non è mai facile. Tutta la squadra ha lottato su tutti i palloni e questo credo abbia fatto la differenza a prescindere dalle qualità tecnico-tattiche”. A parlato così, ai microfoni di Antenna Sud, il centrocampista Giuseppe Sicurella, dopo il successo di ieri pomeriggio contro l’Ugento.

Sulla partita: “Il rammarico è quello di non averla chiusa. Però, abbiamo lottato tutti insieme con l’obiettivo di portare a casa questi tre punti. E adesso possiamo pensare alla Nocerina”.

Sui suoi gol: “In questo periodo mi sta girando bene. Alla fine, sono un portatore di borracce: devo correre in campo per dare i palloni ai miei compagni. Poi, quando vengono i gol e i tre punti sono molto contento. Però, il merito è dei compagni che in campo danno sempre il massimo”.

Sulla nuova posizione: “Posso ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Sono partito come mezzala nel 3-5-2 ad inizio stagione. Adesso, ho compiti più di inserimento. Però, sta andando bene e sono molto contento”.

Sugli obiettivi: “Noi non ci poniamo limiti. Lavoriamo ogni settimana duramente senza guardare la classifica, cercando di portare in campo il lavoro dei giorni precedenti. Guardiamo domenica dopo domenica, poi quello che verrà ci porteremo a casa”.

LA VIDEO-INTERVISTA A GIUSEPPE SICURELLA

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author