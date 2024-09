Malore in acqua mentre faceva il bagno: muore turista

Un turista di 85 anni è deceduto nella mattinata di lunedì 9 settembre in Salento. L’episodio si è verificato a Torre dell’Orso, marina di Melendugno. Ugo Cappilli, residente a Bagno a Ripoli in provincia di Firenze, si era da poco immerso in acqua, quando è stato colpito da un malore.

A soccorrere l’85enne sono stati inizialmente i bagnanti, i quali hanno, poi, provveduto ad allertare i sanitari del 118. Questi ultimi, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Erano presenti anche i carabinieri del Comando stazione di Melendugno che, sentito il magistrato di turno, hanno provveduto a consegnare la salma ai familiari per la celebrazione del funerale.

